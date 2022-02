La Corée du Sud connaît sa plus forte croissance de l’emploi en deux décennies

Photo : YONHAP News

Le marché de l’emploi semble reprendre du poil de la bête en Corée du Sud. Le nombre de travailleurs le mois dernier s’est accru pour le 11e mois de suite pour atteindre 26,95 millions. En effet, le nombre d’employés s’est accru de 68 000 en glissement mensuel. D’après l’Institut national des statistiques (Kostat), il a enregistré un bond de 1,13 million sur un an, un chiffre jamais enregistré depuis mars 2000, lorsque l’économie sud-coréenne s’était rétablie de la crise financière asiatique.Le vice-Premier ministre à l'Economie a salué cette embellie en évaluant l'amélioration de la situation réelle de l’emploi, bien qu’elle soit en partie due à la chute du recrutement l’an dernier sur fond de COVID-19.Selon Hong Nam-ki, le secteur privé a conduit la hausse des embauches. Notamment, l’industrie manufacturière a vu le nombre de ses salariés progresser depuis trois mois, forte de l’essor des exportations des semi-conducteurs et de la bio-industrie. Le domaine lié au service sans contact et à la transition numérique a grimpé de 300 000 salariés.L’emploi se porte mieux dans toutes les catégories d’âge. En particulier, les jeunes de 15 à 29 ans ont affiché un taux de 45,7 %, à savoir l’augmentation la plus importante, 4,6 points par rapport à il y a un an. Le chiffre chez les 15 à 64 ans s’élève à 67 %.Le gouvernement a tout de même affirmé être conscient des dégâts sur les secteurs les plus durement frappés par la pandémie, et s’est engagé à accélérer le processus de soutien dès l’adoption du projet du budget concerné.Quant au nombre de chômeurs, il a baissé de 427 000 pour s’établir à 1,14 million. Le taux de chômage a reculé à 4,1 %.