Seuls 210 000 touristes étrangers en voyage en Corée du Sud en 2021

Photo : YONHAP News

212 000, c’est le nombre d’étrangers qui sont venus l’année dernière en Corée du Sud pour faire du tourisme.D’après l’annonce faite aujourd’hui par l’Office du Tourisme de Corée (KTO), parmi les 967 000 étrangers qui se sont rendus dans le pays en 2021, seulement 21,9 % d’entre eux étaient des touristes. Cela représente 12,8 % comparé à l’année précédente et 1,5 % par rapport à 2019, avant l’éclatement de la pandémie du COVID-19.Par nationalité, les Américains arrivent en tête avec 70 000, suivis par les Philippins (33 000), les Indonésiens (16 000), les Chinois (15 000) et les Birmans (15 000). Parmi les pays européens, les Britanniques étaient classés au premier rang avec 4 213. Viennent derrière les Ukrainiens (3 570) et les Russes (3 550).Par ailleurs, au vue de la recommandation récemment émise par les Etats-Unis de s’abstenir de visiter le pays du Matin clair en raison de la rapide propagation du variant Omicron et des tensions militaires entre la Russie et l’Ukraine, le nombre de voyageurs risque de baisser encore davantage.