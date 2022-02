Biden visiterait Séoul fin mai, après l’élection du nouveau président sud-coréen

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington échangent sur la visite du président américain en Corée du Sud au premier semestre de l’année. Joe Biden devrait profiter de son déplacement à Tokyo fin mai, prévu pour assister au sommet du Quad, une alliance anti-Pékin regroupant les Etats-Unis, l’Australie, l’Inde et le Japon. Le quotidien japonais Yomiuri Shimbun avait déjà rapporté cette éventualité au début de ce mois-ci.Le locataire de la Maison blanche visiterait donc ses deux principaux alliés de l’Indopacifique pour la première fois depuis son investiture en janvier 2021. Le calendrier précis du périple à Séoul sera dévoilé une fois celui pour l’Archipel établi.Si tout se déroule normalement, Biden rencontrera son nouvel homologue sud-coréen, qui entamera son mandat le 9 mai. Ce dernier disposera d’un délai très restreint pour préparer au mieux ce sommet.Par ailleurs, les responsables de l’administration américaine se penchent sur les éventuels impacts du résultat de la présidentielle sur ses relations avec Séoul et Pyongyang, compte tenu de la différence importante des politiques envers le Nord des principaux candidats.