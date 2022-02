Curling : les demi-finales s’éloignent pour « Team Kim »

Photo : YONHAP News

Aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, l’espoir de l’équipe sud-coréenne féminine de curling de rejoindre les demi-finales commence à s’estomper.Après avoir largement dominé le Japon lors de la 6e journée du tour préliminaire, ce lundi, les filles sud-coréennes ont entamé aujourd’hui la dernière ligne droite pour la qualification dans le dernier carré. « Team Kim » s’est malheureusement incliné 8 à 4 face aux puissantes suisses, lors de la 7e journée, ce matin, au Centre aquatique national de la capitale chinoise.Lors de la 9e et avant-dernière manche, l’équipe suisse a réussi à obtenir deux points par take-out, creusant ainsi définitivement l’écart. Ce dernier n’a pas été comblé lors de l’ultime manche menée par la capitaine Kim Eun-jeong.Afin de n’avoir aucun regret et d’espérer une qualification miraculeuse, les cinq curleuses du pays du Matin clair devront remporter leurs deux dernières rencontres face au Danemark ce soir, et face à la Suède, demain après-midi. Et pourtant, même avec deux succès, le sort de l’équipe sud-coréenne dépendra des résultats des autres nations.Pour rappel, aux épreuves de curling, dix équipes s’affrontent lors d’un tour préliminaire. Les quatre meilleures au classement rejoignent les demi-finales.