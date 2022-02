Fonds iraniens gelés : Séoul et Téhéran mènent des discussions de travail

Photo : YONHAP News

Séoul et Téhéran sont en négociations au sujet des fonds iraniens gelés en Corée du Sud. D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, ces pourparlers, entamés hier à Séoul, prendront fin aujourd’hui.Des responsables de la Banque d’Iran (CBI), du ministère du Pétrole et de la société nationale iranienne du pétrole (NIOC) y sont présents. Cette délégation s’entretient non seulement avec le ministère des Affaires étrangère, celui de l’Economie et de Finances et l’Agence pour la promotion du commerce et des investissements (Kotra), mais aussi avec des entreprises concernées.Séoul s'attend à réaliser le transfert des fonds en question vers l’Iran une fois les négociations en cours sur l’Accord sur le programme nucléaire iranien (JCPOA) abouties. En face, Téhéran persiste toujours déblocage avancé de ses capitaux gelés.D'après la diplomatie sud-coréenne les deux parties discutent aussi des échanges de produits pétroliers, dès la levée des sanctions contre l’Iran.