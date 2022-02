Les candidats à la présidentielle souhaitent capter l’attention des électeurs à travers leur clip

Photo : KBS News

Avec le coup d’envoi de la campagne officielle pour la présidentielle, les candidats ont dévoilé aujourd’hui leur vidéo de promotion.Lee Jae-myung du Minjoo, le parti au pouvoir, d’abord. A travers un clip intitulé « A ceux qui n’aiment pas Lee Jae-myung », l’ex-gouverneur de Gyeonggi a reconnu ses défauts et les a appelés à changer d’avis en indiquant que ces erreurs étaient survenus pendant sa lutte pour les gens dépourvus de pouvoir. Ce matin, l’ancien avocat pour les droits de l’Homme a aussi visité une association des taxis indépendants, et s’est engagé à créer une application de réservation de taxi public pour faire face à l’abus des grandes entreprises.Dans le camp de l’opposition, Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a profité de sa vidéo pour mettre en avant sa capacité à rétablir la justice affaiblie dans le pays. Son jingle parle de la déception des politiques immobilières de l’administration de Moon Jae-in. L’ex-procureur général s’est rendu pour sa part à Gwangju, fief traditionnel du Minjoo, pour exhorter la fin du conflit régional suscité par les politiciens.Quant à Sim Sang-jung du Parti de la justice, elle a souligné dans une publicité radio que sa formation représentait une alternative pour mettre un terme au bipartisme, et a incité à voter pour rendre la justice aux minorités effacées dans la société. Lors de son déplacement à Mokpo, la candidate progressiste a promis de mener des politiques centrées sur l’environnement et le bien-être.Enfin, Ahn Cheol-soo du Parti du peuple a tenté, dans son clip de campagne, de se démarquer des autres prétendants, notamment par le respect du devoir militaire, la distribution gratuite de logiciels antivirus ainsi que le don important qu’il a effectué à la société. Pour le moment, le fondateur d’Ahnlab a reporté tous ses rendez-vous à la suite des décès de deux membres de son équipe de campagne hier, présumés d’avoir été intoxiqués suite à une fuite de monoxyde de carbone dans un de ses autocars.