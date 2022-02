Expo Gulfood : les produits frais sud-coréens attirent l’attention des participants

Photo : KBS News

A Dubaï aux Emirats arabes unis a lieu actuellement la plus grande exposition d’alimentation et de boissons de la région, baptisée Gulfood.Depuis dimanche, quelque 120 pays, dont la Corée du Sud, y participent, avec notamment des produis frais locaux, tels que le kimchi, le ginseng et le shine musket, une variété de raisin, entre autres. Cet événement, qui prendra fin demain, a rassemblé 4 000 entreprises agroalimentaires du monde entier qui cherchent à s’implanter au Moyen-Orient.Selon une visiteuse indienne, il s’agit d’une plateforme optimale pour repérer des produits à présenter à des cafés ou à des restaurants. Et le pavillon sud-coréen est très prisé. Un PDG émirati apprécie notamment les sauces du pays du Matin clair, tels que le gochujang, la pâte de piment rouge, qui sert de base pour différents plats de nouilles ou de bibimbap.Grâce à la popularité grandissante de la cuisine « made in Korea », le volume des exportations de ginseng et de ramyeon, nouilles instantanées, vers les Emirats arabes unies a presque doublé. Et grâce à l’intérêt accru des citoyens du monde pour la santé, les thés locaux attirent également l’attention. D’après le patron d’une entreprise agroalimentaire sur place, ces derniers sont d’une bonne qualité et satisfont ceux qui se soucient de leur bien-être.Selon le directeur du bureau de Dubaï de la Société du commerce des produits agricoles et halieutiques de Corée, Kim Hyuk, son administration s’efforce de promouvoir les fruits et légumes frais, tels que le shine musket, les poires et les fraises, de plus en plus cotés dans cette partie du monde.Actuellement, les produits agricoles exportés vers cette région sont de l’ordre de 300 millions de dollars. Et Dubaï est considéré comme la porte d’entrée au Moyen-Orient. Ainsi, le gouvernement et le secteur agroalimentaire envisagent de diversifier encore davantage les marchandises à embarquer vers ce territoire.