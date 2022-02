Les patrons d’enseignes manifestent pour la levée du couvre-feu

Photo : YONHAP News

Les commerçants indépendants se sont rassemblés cet après-midi sur la place Gwanghwamun, en plein cœur de Séoul, pour réclamer au gouvernement la levée du couvre-feu. La fédération des commerces frappés par la pandémie a déclaré que si leur demande n’est pas acceptée, ils ouvriraient leurs portes malgré les restrictions, dès la semaine prochaine.Les autorités publiques ont installé des barrières afin de limiter le nombre de manifestants à 299 en vertu de la directive sanitaire, et une trentaine de policiers y ont été déployés.Selon un coreprésentant de cette association des victimes du couvre-feu anti-COVID, les dispositifs de la prévention à la vague Omicron ne font plus effet, et l’exécutif les exaspère à force de détourner la responsabilité de ce phénomène sur les propriétaires des magasins.Les militants ont également appelé aux mesures de dédommagement telles que l’élargissement du soutien aux commerces dont le chiffre d’affaires s’élève à plus de 1 milliard de wons, soit 736 000 euros, ainsi qu’aux nouveaux magasins et restaurants ouverts après l’éclatement de l’épidémie de COVID-19.