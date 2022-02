Photo : YONHAP News

Le froid revient en force. Aujourd’hui, les températures étaient glaciales au pays du Matin clair. Le mercure est descendu jusqu’à -11°C à Séoul, -7°C à Daejeon dans le centre du pays et à -4°C à Busan, ville côtière du Sud.Le Sud-ouest, ainsi que certaines zone du Nord ont passé la matinée sous la neige. Le centre était assez nuageux, alors que le reste de la péninsule s’est levé sous un soleil radieux.Dans l’après-midi, le thermomètre est resté relativement bas, négatif dans la moitié supérieure du territoire et aux alentours des 0°C dans l’autre moitié. En général, le ciel était un peu plus dégagé. Les flocons ont tout de même persisté sur le quart sud-ouest ainsi que sur l’île de Jeju.