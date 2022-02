Patinage de vitesse sur piste courte : la Corée du Sud remporte l’argent en relais 5 000 m hommes

Photo : YONHAP News

L’équipe masculine sud-coréenne de patinage de vitesse sur piste courte a décroché ce soir la médaille d’argent en relais 5 000 m aux Jeux Olympiques de Pékin. C’est une première depuis les JO de Vancouver, en 2010, où les patineurs du pays du Matin clair avaient obtenu le deuxième métal le plus précieux dans cette épreuve.Les guerriers de Taegeuk, composés de Park Jang-hyuk, Kwak Yoon-gy, Lee Jun-seo et Hwang Dae-heon dans l’ordre de leur passage, ont fait preuve d’abnégation pendant les 45 tours de la course (6’41’’679). En tête durant la majorité de la finale qui s’est déroulée au Palais omnisports de la capitale, les patineurs sud-coréens ont cependant cédé la médaille d’or aux Canadiens (6’41’’257). L'Italie complète le podium (6'43''431).Lors de l’interview après l’épreuve, l’aîné Kwak a remercié ses compatriotes pour leurs encouragements. Kim Dong-wook, qui a patiné en demi-finales, recevra également la récompense.