Patinage de vitesse sur piste courte : Choi Min-jeong sacrée sur 1 500 m femmes

La patineuse sud-coréenne, Choi Min-jeong, a terminé de la plus belle des manières la dernière compétition de patinage de vitesse sur piste courte des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin qui s’achèvent ce dimanche. En remportant ce soir la médaille d'or aux 1 500 m femmes (2’17’’789), elle réitère l’exploit de monter sur la plus haut marche du podium après son sacre à PyeongChang, il y a quatre ans.Lors des premiers tours très tendus, la patineuse chinoise Han Yutong a accéléré la cadence, troublant les plans de Choi, qui dominait alors les débats. L’as sud-coréenne a rattrapé son retard et a occupé la tête de la course dès le 7e tour. Par ailleurs, la double médaillée d’or a battu le record olympique de l’épreuve lors des demi-finales avec un chrono de 2’16’’831. Une soirée mémorable pour Choi Min-jeong.Sa compatriote, Lee Yu-bin, s’est contentée de la 6e position. Les médailles d’argent et de bronze sont revenues respectivement à l’Italienne Arianna Fontana (2’17’’862) et à la Néerlandaise Suzanne Schulting (2’17’’865).Un peu plus tôt, toujours en patinage de vitesse sur piste courte, Park Jang-hyuk, Kwak Yoon-gy, Lee Jun-seo, Hwang Dae-heon et Kim Dong-wook étaient déjà montés sur la deuxième marche du podium en relais 5 000 m hommes.Avec ces deux nouvelles précieuses récompenses, la Corée du Sud qui compte désormais deux médailles d’or, quatre d’argent et une de bronze se hisse au 14e rang du classement général. Les trois premières places sont occupées par la Norvège, l’Allemagne et les Etats-Unis.