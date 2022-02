Photo : YONHAP News

Le réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo a été récompensé hier soir pour la 3e année consécutive au Festival international du film de Berlin. Son 27e long-métrage « The Novelist’s Film » a été primé du Grand prix du jury, la 2e plus prestigieuse récompense de ce rendez-vous du 7e art.Hong est un habitué de la Berlinale. Il a déjà reçu en 2020 l'Ours d'argent du meilleur réalisateur avec « La Femme qui s'est enfuie ». Son film suivant, intitulé « Introduction », a obtenu cette distinction pour le meilleur scénario l’an dernier.« The Novelist’s Film » raconte l'itinéraire d'une romancière qui part visiter la librairie d'un de ses amis, se promène, et rencontre un couple de réalisateurs. Sa muse Kim Min-hee y joue le rôle d’une actrice.L'Ours d'or a été attribué à « Alcarras » de la réalisatrice espagnole Carla Simon.