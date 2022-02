Droits humains en Corée du Nord : Quintana multiplie les entretiens à Séoul

Photo : YONHAP News

En visite à Séoul depuis mardi, Tomás Ojea Quintana multiplie les rencontres avec des responsables gouvernementaux sud-coréens.Hier, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord s’est entretenu notamment avec le vice-ministre de la Réunification, Choi Young-joon, et celui des Affaires étrangères Choi Jong-moon.Lors de son échange avec le premier, Choi a affirmé que la coopération internationale visant la promotion des droits humains au nord du 38e parallèle devrait s’organiser en parallèle des efforts pour améliorer les relations intercoréennes et pour instaurer la paix dans la péninsule. Et d’appeler une fois de plus Pyongyang à renouer le dialogue pour trouver rapidement une issue aux dossiers d’ordre humanitaire.Et au cours de la conversation avec le numéro deux de la diplomatie sud-coréenne, ce dernier a tenu à saluer Quintana pour avoir contribué, pendant les six dernières années de son mandat, à la mise en place des conditions nécessaires pour élargir la collaboration entre Pyongyang et la communauté internationale.Le rapporteur, d’origine argentine, a alors fait état des avancées réalisées après sa prise de fonction. Selon lui, le régime de Kim Jong-un avait autorisé en 2017 une délégation onusienne chargée des droits humains des personnes en situation de handicap à visiter son pays. Et deux ans plus tard, le royaume ermite a pris part à l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies.Aujourd’hui, Quintana doit rencontrer le frère d’un fonctionnaire sud-coréen, abattu et incinéré en mer de l’Ouest par l’armée nord-coréenne, en septembre 2020.