Curling : la Corée du Sud entretient ses espoirs de qualification

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne féminine de curling a battu in extremis 8 à 7 les Danoises, hier soir, au Centre aquatique national de Pékin, lors de la 8e et avant-dernière journée du tour préliminaire. Mené au début de l’ultime manche, « Team Kim » a réussi à renverser la vapeur, en marquant deux points, décrochant ainsi une victoire cruciale.En effet, avec ce succès, la formation, dirigée par la capitaine Kim Eun-jeong, garde ses chances de qualification pour les demi-finales de la compétition. Elles devront batailler dur cet après-midi face à la Suède, deuxième au classement et déjà qualifiée pour le dernier carré.Les guerrières de Taeguk figurent actuellement à la 4e position, à ex-aequo avec le Canada et la Grande-Bretagne. Ces trois pays comptabilisent 4 victoires, et autant de défaites. Pour rappel, les quatre meilleures nations rejoindront les demi-finales, prévues vendredi soir. La Suisse et la Suède sont d’ores et déjà qualifiées.