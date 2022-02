G20 : Hong Nam-ki participe à la réunion des ministres des Finances

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre sud-coréen à l'Economie, Hong Nam-ki, participe en distanciel, à la réunion des ministres des Finances membres du G20, qui se déroulera aujourd'hui et demain à Jakarta en Indonésie.Les discussions porteront notamment sur l'économie mondiale, le système financier et la fiscalité internationale.Le ministre sud-coréen évoquera l'importance de la gestion de l'inflation, de la coopération pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement, avant de suggérer sa nouvelle reconstitution.Hong demandera également de parvenir rapidement à un accord sur le Pilier 1 de la fiscalité numérique, à savoir sur la répartition des droits d'imposition dans les pays de vente et suggèrera des mesures de suivi. Il envisage aussi de proposer une coopération entre les organisations internationales pour la transition vers une économie bas carbone.