Le gouvernement de Séoul a placé dimanche l’Ukraine au niveau d’alerte maximale pour interdire tous les déplacements de ses ressortissants vers ce pays. Depuis, l’exécutif conseille aux sud-Coréens présents sur place de quitter les lieux et continue à les évacuer.A en croire le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, hier, 153 citoyens y étaient encore, soit 44 individus de moins que la veille. Parmi eux figurent une soixantaine d’autoentrepreneurs et près d’une trentaine de missionnaires chrétiens, ainsi que des diplomates. La quasi-totalité des personnes restantes devraient quitter l’Ukraine aujourd’hui.Par ailleurs, le ministère a ouvert hier des bureaux provisoires à Lviv, ville ukrainienne située près de la frontière polonaise et dans le village de Przemysl en Pologne. Objectif : aider l’évacuation des sud-Coréens.