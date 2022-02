COVID-19 : les contaminations quotidiennes approchent la barre des 100 000

Photo : YONHAP News

Le gouvernement planche sur les nouvelles mesures de distanciation sociale à mettre en place dès la semaine prochaine. Afin de les coordonner, il a convoqué aujourd’hui le comité de soutien au retour à la normale.La patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), présente à la réunion, a annoncé que les cas de coronavirus ont plus que doublé dans le sillage des congés de Seollal, la fête du Nouvel an lunaire, début février et de la propagation du variant Omicron. Et d’ajouter que le nombre de patients victimes de formes graves et celui de décès sont eux aussi repartis à la hausse.Du coup, Jeong Eun-kyeong a souligné la nécessité de mieux gérer la situation pour assurer à la fois les soins médicaux nécessaires et les activités socio-économiques. D’autant plus qu’il est impossible de prédire la date du pic de l’épidémie.Précédemment, l’exécutif avait annoncé envisager un léger desserrement de l'étau pour relever la jauge des rassemblements privés et pour retarder l’heure de fermeture des commerces ou des restaurants. Mais la prudence reste de mise face à l’explosion des contaminations. Le nouveau protocole sanitaire sera dévoilé demain.Côté bilan quotidien. Ces dernières 24 heures, un total de 93 135 nouveaux cas positifs ont été identifiés. Le chiffre reste ainsi supérieur au seuil de 90 000 pour le deuxième jour de suite.Le nombre de malades en soins intensifs a progressé de 76, à 389. Les autorités sanitaires se veulent cependant rassurantes. Selon elles, la vitesse de leur augmentation ralentit nettement et jusqu’à 2 000 lits d’hospitalisation sont disponibles.Quant au nombre de patients légers qui se soignent à leur domicile, il s’élève désormais à 314 565.