Ministère de la Réunification : Pyongyang profite du 80e anniversaire de Kim Jong-il pour consolider son unité nationale

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord vient de fêter le 80e anniversaire de la naissance de Kim Jong-il, père et prédécesseur de l'actuel dirigeant Kim Jong-un. Mais elle n'a émis, à cette occasion, aucun message à l'égard de son voisin du Sud ou des Etats-Unis. Elle semble plutôt se concentrer sur le renforcement son unité nationale.C'est du moins ce que le ministère sud-coréen de la Réunification a évalué de l'événement.Un officiel du ministère a expliqué aujourd'hui aux journalistes que les accomplissements de Kim II avaient été mis en avant via ces festivités, et que de nombreuses manifestations sportives, culturelles et artistiques avaient été organisées pour mobiliser une plus grande participation populaire.Selon ce fonctionnaire, Kim Jong-un a participé, à la cérémonie consacrée à cet anniversaire, tenue un jour plus tôt que l’événement, à Samjiyon, près du mont Baekdu, lieu symbolique pour la dynastie Kim. Le jeune leader a évoqué les exploits de son père, sans pourtant vanter ses capacités militaires, dont le développement nucléaire.Sur la question de l’absence intentionnelle ou non de message adressé à Séoul et à Washington, l'officiel s'est contenté de répondre qu'elle ne servirait pas d'indicateur à la prise de conscience actuelle nord-coréenne sur la conjoncture de la péninsule.Par ailleurs, il a trouvé exceptionnel le fait que l'Etat ermite ne publie pas d'images montrant Kim III se rendant au Palais du Soleil de Kumsusan. En effet, il s'y est rendu tous les ans pour l'anniversaire de son père depuis 2012. C'est d'ailleurs la première fois que la cérémonie s'est déroulée à Samjiyon, et non pas à Pyongyang.