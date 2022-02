Patinage artistique : You Young et Kim Ye-lim ambitionnent d’intégrer le top 5

Photo : YONHAP News

Aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin qui s’achèvent ce dimanche avec la cérémonie de clôture, la chasse aux médailles continue. Hier soir, la patineuse sud-coréenne Choi Min-jeong a décroché l’or en patinage de vitesse sur piste courte 1 500 m dames. Et toujours en short track, ses compatriotes Park Jang-hyuk, Kwak Yoon-gy, Lee Jun-seo, Hwang Dae-heon et Kim Dong-wook sont montés sur la deuxième marche du podium en relais 5 000 m hommes.A suivre de près ce soir : You Young et Kim Ye-lim seront en piste pour le programme libre en patinage artistique individuel femmes au Palais omnisports de Pékin.You, 17 ans et Kim, 19 ans, se sont classées respectivement au 6e (70,34 points) et 9e rang (67,78 points) lors du programme court, avant-hier. En cas de notes excellentes pour leur représentation, les deux pépites pourront espérer intégrer le top 5. Une prouesse réalisée par leur compatriote Cha Jun-hwan, la semaine dernière lors de l’épreuve masculine.You (70,34 points) plus particulièrement n’est qu’à 9,5 points de la dernière marche du podium, occupée suite au programme court par la Japonaise Kaori Sakamoto (79, 84 points). La deuxième et la première places sont pour le moment adjugées respectivement à deux Russes, Anna Shcherbakova (80,20 points), et à la controversée Kamila Valieva (82,16 points).Côté curling, « Team Kim », mené par sa capitaine Kim Eun-jeong, affrontera la Suède afin d’obtenir sa qualification pour les demi-finales. L’équipe sud-coréenne féminine, qui a décroché une médaille d’argent à PyeongChang en 2018, débutera cet après-midi, à partir de 15h05 sur la piste D du Centre aquatique national de la capitale chinoise.Enfin, en patinage de vitesse, Kim Hyun-yung et Kim Min-sun concourront à l’épreuve du 1 000 m femmes, à 17h30 à l’Anneau national de patinage de vitesse de Pékin, respectivement dans le couloir extérieur face à la Tchèque Nikola Zdrahalova et à l’intérieur contre la Polonaise Koralina Bosiek.