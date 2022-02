Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol cherchent à séduire l’électorat séoulien

Photo : YONHAP News

En ce troisième jour de campagne officielle, les candidats des deux principaux partis à la présidentielle du 9 mars ont multiplié les visites autour du principal champ de bataille.Lee Jae-myung du Minjoo, au pouvoir, continue à sillonner Séoul depuis hier. Aujourd’hui, il a commencé sa campagne dans l’arrondissement de Nowon au nord du fleuve Han. Il a alors promis d’alléger différentes réglementations sur la rénovation ou la reconstruction de vieux immeubles d’appartements et de réduire la taxe foncière, qui a excessivement augmenté ces dernières années.Celui qui brigue la succession de Moon Jae-in à la Cheongwadae en a profité pour critiquer certains programmes de son rival Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP), qui avait mentionné la possibilité d’une frappe préventive contre la Corée du Nord et d’un déploiement supplémentaire du bouclier antimissile américain THAAD.Egalement dans la capitale, mais dans d’autres arrondissements au sud du fleuve, le prétendant de la première force de l’opposition a lui aussi fustigé son adversaire. Il est alors revenu sur l’affaire de corruption autour du projet d’aménagement résidentiel de Daejangdong dans la ville de Seongnam, dont Lee a été maire. Il doit aussi rencontrer Yoo Seong-min, l’un de ses concurrents pour l’investiture du PPP.Quant à Sim Sang-jung du Parti de la justice, elle s’est rendue à Ulsan dans le sud-est du territoire. Elle y a rencontré notamment les ouvriers de chantiers navals et s’est engagée à faire en sorte d’améliorer leurs conditions de travail.Enfin Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, en deuil, n’a toujours pas repris ses déplacements. Un membre de son équipe et un conducteur d’un autocar de campagne ont été retrouvés morts mardi dans le véhicule, suite à une fuite de monoxyde de carbone.