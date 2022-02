Moon Jae-in se mue en VRP pour attirer les investisseurs étrangers

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu aujourd’hui les représentants de 24 entreprises à capitaux étrangers et ceux des Chambres de commerce et d’industrie de plusieurs pays étrangers, basées à Séoul, ainsi que des responsables gouvernementaux. L’occasion pour Moon Jae-in de leur demander de multiplier leurs investissements dans son pays.Pour le chef de l’Etat, l’économie sud-coréenne est la moins impactée par le coronavirus, et a rapidement et fortement renoué avec la croissance, parmi les principales nations mondiales. Autrement dit, le pays du Matin clair devient une destination sûre pour les investisseurs étrangers.Le dirigeant a précisé que l’industrie manufacturière était elle aussi très solide grâce à ses technologies de qualité et à ses capacités de production. Et d’ajouter que les nations avec lesquelles la Corée du Sud a conclu un accord de libre-échange représentent 85 % du PIB de la planète.Le président Moon a également évoqué le fait que son gouvernement avait mis en vigueur plusieurs mesures favorisant les investissements étrangers, comme l’exonération ou la réduction de taxes.Les entreprises à capitaux étrangers sont celles dont un ou des étrangers détiennent au moins 50 millions de wons et disposent de 10 % des actions permettant de prendre part au processus de décision. Ce sont majoritairement les multinationales, dont le siège se trouve hors des frontières de la Corée du Sud.Les représentants des firmes participant au dialogue avec le président ont demandé à Séoul de prendre davantage de dispositions incitatives en faveur de leurs investissements.