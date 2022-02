Sondage : Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol toujours dans la marge d’erreur

Photo : YONHAP News

A moins de trois semaines de l’élection présidentielle, les sondages d’opinion se suivent. L’un des derniers en date, réalisé cette fois pour les trois principales télévisions terrestres du pays, KBS, MBC et SBS. Et les estimations sont encore très serrées.Selon ce nouveau baromètre, le candidat du Minjoo, Lee Jae-myung, a affiché 35,2 % d’intentions de vote et celui du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Yoon Suk-yeol, 39,2 %. L’écart entre les deux grands favoris est donc toujours inférieur à la marge d’erreur.De leur côté, Sim Sang-jung du Parti de la justice a recueilli 3,7 % et Ahn Cheol-soo, du Parti du peuple, lui, est crédité de 8,1 %.Interrogés sur une perspective réelle de victoire, 40 % des personnes sondées ont répondu que le postulant du parti au pouvoir l’emporterait, contre 46,3 % pour celui de la première formation de l’opposition.A propos de la candidature unique entre Yoon et Ahn, le premier devance le second de plus de 40 points chez les répondants favorables à cette alliance. Si le prétendant du PPP représente l’opposition conservatrice, il obtiendrait 43,1 % des voix, contre 36,2 % à son concurrent du Minjoo. Dans le cas contraire, la différence serait moins importante avec 38,5 % des suffrages pour Ahn et 33,1 % pour Lee.L’enquête a été effectuée, les 15 et 16 février, donc après l’inscription officielle des candidats, par trois instituts dont Hankook Research. Pour plus de détails, consultez le site web de la KBS.