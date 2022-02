Patinage artistique : You Young et Kim Ye-lim dans le top 10

Photo : YONHAP News

Aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin qui s’achèvent dimanche, deux jeunes pépites ont obtenu des résultats honorables en patinage artistique. You Young a obtenu hier 142,75 points au programme libre pour totaliser 213,09 points après son passage au programme court. Ainsi, elle s’est hissée au 6e rang des 25 participantes.You, 17 ans, réalise le troisième meilleur résultat olympique de la Corée du Sud dans cette discipline depuis la légendaire Kim Yu-na, qui avait remporté la médaille d’or aux JO 2010 à Vancouver et celle d’argent à l’édition 2014 à Sotchi.Sa compatriote Kim Ye-lim, 19 ans, a obtenu 134,85 points au programme libre rendant une carte de 202,63 points. Elle occupe ainsi la 9e place du classement final. C’est la première fois que deux sud-Coréennes intègrent lors de la même compétition le top 10 en patinage artistique aux JO.C’est la patineuse russe Anna Shcherbakova qui a été sacrée championne olympique (avec 255,95 points au total). Elle est suivie de sa compatriote Alexandra Trusova (251,73 points) et de la Japonaise Kaori Sakamoto (233,13 points).Côté curling, l’équipe sud-coréenne féminine s’est inclinée hier face à la Suède, 4 à 8. « Team Kim », mené par sa capitaine Kim Eun-jeong, a donc échoué à se qualifier pour les demi-finales, sans pouvoir renouveler son exploit d'il y a quatre ans à PyeongChang, où les guerrières de Taeguk avait récolté l’argent.Pour le moment, la Corée du Sud comptabilise deux médailles d’or, quatre d’argent et une de bronze. Elle poursuit aujourd’hui sa chasse aux médailles. Cet après-midi, deux patineurs tenteront de rapporter une nouvelle récompense en patinage de vitesse sur 1 000 m hommes. Il s’agit de Kim Min-seok, qui a remporté la première récompense pour le pays du Matin clair à ces JO, avec le métal le moins précieux en 1 500 m hommes, et Cha Min-kyu qui est monté sur la deuxième marche du podium en 500 m messieurs.