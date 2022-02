Séoul renforce la protection des réfugiés nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen intensifie le soutien des réfugiés nord-coréens, afin d’assurer leur sécurité et de prévenir les décès isolés.Le ministère de la Réunification a adopté hier un plan pour l’année 2022 contenant une cinquantaine de missions dans six domaines, lors d’une réunion dirigée par son vice-ministre Choi Young-joon.Dans le détail, l’exécutif renouvelle une coopération avec des institutions concernées notamment, le ministère de la Santé, les collectivités locales, la Police nationale, et des centres d’adaptation des transfuges. Ils font conjointement l’état des lieux sur les situations des morts solitaires et ils viendront en aide d’une manière globale et prompte aux plus vulnérables. Afin d’y arriver, le budget pour la subvention d’urgence sera doublé à environ 500 millions de wons, soit 384 000 euros.Le ministère de la Réunification et la Police nationale manœuvreront également pour améliorer leur sûreté et leur droit de l’Homme et pour renforcer les infrastructures de sécurité contre les cyberattaques causant des fuites d’informations personnelles des transfuges nord-coréens.