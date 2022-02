La crise ukrainienne au cœur de la nouvelle réunion du NSC

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a convoqué hier le Conseil de sécurité nationale (NSC) dans le cadre de la réunion régulière de son comité permanent. La crise en Ukraine a été au centre des échanges. Il s'agit de scruter d’urgence 24 heures sur 24 l’évolution de la situation afin de protéger les entreprises et les ressortissants sud-coréens sur place.Les participants à la conférence sont aussi convenus de veiller au respect de l’alerte maximale visant à interdire les voyages dans ce pays d’Europe de l’Est. Et de s'engager à inspecter les mesures pour minimiser les pertes des firmes implantées en Ukraine et de celles qui y exportent leurs produits, sans oublier la gestion des chaînes d’approvisionnement.Le dossier nord-coréen et la lutte contre le coronavirus se sont aussi invités dans les discussions. Les membres du Conseil ont alors réitéré leur volonté de poursuivre des efforts pour renouer le dialogue avec Pyongyang et d’examiner les mesures sanitaires prises par les autres pays face à l’explosion du variant Omicron.Pendant ce temps, l’évacuation des citoyens sud-coréens résidant en Ukraine continue. D’après le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, jusqu’à mercredi, 107 s’y trouvaient encore, mais la moitié d’entre eux devraient quitter le pays d’ici la fin de la semaine. Les autres veulent rester. Séoul n’envisage pas pour l’heure le retrait du personnel de son ambassade à Kiev.