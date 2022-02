COVID-19 : le bilan quotidien dépasse les 100 000 contaminations pour la première fois

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ne cesse de battre son record de contaminations au COVID-19. Elle a vu le nombre de nouveaux cas franchir le seuil des 100 000, ce qui est sans précédent. Elle a recensé exactement 109 831 infectés supplémentaires en 24 heures, comprenant 109 715 cas d’origine locale et 116 cas importés.Dans tout le pays, 351 695 patients se soignent à leur domicile. Et 45 nouveaux décès sont à déplorés, ce qui porte le taux de létalité à 0,41 %. Quant au nombre de malades de formes graves, il s’établit à 385 en un jour. Les lits en soins intensifs sont occupés à 29,4 %.Sur fond de flambée du variant Omicron, le gouvernement a décidé de maintenir les grandes lignes du dispositif actuel de distanciation sociale jusqu’à ce que le pays traverse le pic épidémique.La nouveauté : les horaires d’ouverture seront prolongés d’une heure, donc jusqu’à 22h, pour les établissements à haute fréquentation. Par contre, la jauge des rassemblements privés sera maintenue à six personnes. Ces modifications s’appliqueront dès demain, pour trois semaines. Elles seront donc valables jusqu’au dimanche 13 mars prochain afin de perturber le moins que possible la présidentielle du 9 mars.Selon le Premier ministre, le gouvernement a pris en compte les grandes difficultés endurées par la population, et il a apporté ainsi un minimum d’ajustement à son dispositif dans la mesure où le secteur sanitaire et médical pourra en supporter les conséquences.En ce qui concerne l’éventuel assouplissement du passe vaccinal, l’exécutif a préféré y réfléchir davantage pour observer l’évolution épidémique. Il prévoit d’annoncer les nouveaux champs d’application de ce sésame. Par ailleurs, il a décidé de reporter au 1er avril son application pour les adolescents, les préparatifs demandant plus de temps sur le terrain.Kim Boo-kyum a admis comprendre le grand désarroi des citoyens face à la propagation fulgurante du variant Omicron. Et il a souligné que la Corée du Sud traversait un passage obligé, à l’instar des autres pays. Selon lui, le pic épidémique s’établirait vers la mi-mars, et une fois celui-ci retombé, il sera possible d’assouplir véritablement les mesures de distanciation sociale.