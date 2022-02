L’hélicoptère armé léger (LAH) sud-coréen réussit son test sous -32 °C

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a réussi à faire voler un hélicoptère armé léger (LAH), développé avec ses propres technologies, dans des conditions extrêmes, à savoir une température de -32°C. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’Administration nationale du programme d’acquisition de défense (Dapa).Selon elle, ce nouveau prototype LAH a exécuté plus de 40 vols durant neuf semaines dans le cadre de son évaluation lancée en décembre dernier à Yellowknife, la ville la plus proche du Pôle Nord au Canada, sujette à une moyenne de -32°C en hiver.Le projet a consisté à évaluer la résistance de l’aéronef au grand froid sur environ 165 critères. Il s’agissait par exemple de l’exposer à un environnement extrêmement glacial pendant 12 heures afin d’analyser si tous les équipements, dont notamment le moteur, fonctionnent correctement.Le LAH « made in Korea » est doté de missiles air-sol à guidage (AGM), de mitrailleuses de calibre de 20 mm et de roquettes de 70 mm. Sa mission : protéger le commando parachutiste de l’air qui mène des attaques surprises et de détruire les chars de combat ennemis.Le constructeur Korea Aerospace Industries (KAI) s’est lancé dans la mise au point de ces hélicoptères en juin 2015. Il a présenté le premier modèle en décembre 2018. Le LAH a été jugé « potentiellement adéquat pour le combat » en décembre 2020. Toujours d’après la Dapa, si le nouvel hélicoptère passe avec succès les prochains tests, il obtiendra la mention « adéquat pour le combat » jusqu’à la fin de cette année et l’étape de fabrication en série sera entamée.Enfin, le LAH devrait être rendu interopérable avec des drones dans la cadre du système appelé « MUM-T », à savoir la collaboration entre plateformes habitées et non habitées.