Département américain de la Justice : création d’une équipe d’enquête sur la cybercriminalité

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département de la Justice a mis sur pied un dispositif chargé d’enquêter sur les affaires de fraude et de vols de cryptomonnaies dans lesquelles seraient impliqués la Corée du Nord, l’Iran et les cybercriminels. C’est l’agence de presse américaine Bloomberg qui a publié hier cette information.La sous-secrétaire à la Justice, Lisa Monaco, a annoncé avoir nommé à la tête du nouveau service la procureure Choi Eun-young, une vétérane de la cybersécurité. Son équipe pourra mener des investigations sur les auteurs d’escroquerie et les inculper aussi, si nécessaire.A en croire un récent rapport élaboré par un groupe d’experts du comité du Conseil de sécurité des Nations unies, qui veille au respect des sanctions contre Pyongyang, celui-ci a dérobé plus de 50 millions de dollars de monnaies virtuelles entre 2020 et mi-2021.