Moon Jae-in appelle le Parlement à voter rapidement le projet d’additif au budget

Photo : YONHAP News

Le président de la République a exhorté le Parlement à voter au plus vite le projet de rallonge budgétaire lors d’une réunion avec ses conseillers organisée aujourd’hui. Moon Jae-in a souligné que les petits commerçants et les microentrepreneurs se trouvaient dans une situation critique.Pour rappel, le gouvernement a présenté, fin janvier, son projet d’additif au budget 2022 à l’Assemblée nationale, dans le but d’aider ces travailleurs en grandes difficultés dans le sillage des restrictions sanitaires contre la pandémie de COVID-19. Depuis, l’examen du texte marque toujours le pas dans l’hémicycle.Selon la porte-parole de la Cheongwadae, Park Kyung-mee, le chef de l’Etat a demandé aux députés de coopérer activement pour alléger les souffrances de la population.Hier, le vice-Premier ministre à l'Economie, Hong Nam-ki, le représentant du Minjoo, au pouvoir, et celui du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition, ont mené quatre heures de concertations. Mais la majorité et l'opposition n'ont pas trouvé de terrain d’entente.Le parti gouvernemental s’est dit prêt à faire cavalier seul, afin d’entériner le projet d’additif. Et il a déposé la convocation de la commission parlementaire du budget et des comptes. Celle-ci devrait tenir sa réunion pour délibérer sur ce dossier cet après-midi.