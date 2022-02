Mesures gouvernementales prises contre la hausse des prix au mois de février

Photo : YONHAP News

L’augmentation des prix s’annonce dans plusieurs secteurs ce mois-ci, et le gouvernement sud-coréen planche sur les mesures pour y faire face.Lors d'une réunion dédiée et lancée aujourd’hui, le premier vice-ministre à l’Economie et des Finances a confirmé la hausse des prix, tant pour les importations que pour les exportations, notamment dans le domaine des énergies et des matières premières, sujet à une demande croissante sur fond de rétablissement de la crise du COVID-19.Selon Lee Eog-weon, l’exécutif envisage de prolonger la réduction des tarifs des carburants de 20 %, initialement prévue fin avril. Le plan d’urgence pour l’achat de pétrole brut sera également examiné.Le ministère demandera aux industries de produits alimentaires de freiner l’augmentation des coûts. Par ailleurs, les prix des plats principaux des premières chaînes franchisées seront publiés, à partir du 23 février, sur le site d’aT, une société publique consacrée à la distribution des produits agro-alimentaires et halieutiques. Les comptes rendus sur les commissions du service de livraison seront également divulgués une fois par mois.