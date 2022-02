Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol visitent le fief électoral de leur parti respectif

Photo : YONHAP News

En amont du week-end, le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, à la présidentielle, a entamé sa tournée de deux jours dans la région de Jeolla, où sa formation bénéficie traditionnellement d’une grande popularité.Lee Jae-myung s’est rendu d’abord à Suncheon ce matin. Il y a promis de réaliser le développement régional équilibré en transformant les deux provinces de Jeolla du Nord et du Sud en une capitale australe du pays. Cet après-midi, l’ancien gouverneur de Gyeonggi s’est dirigé vers Mokpo, le berceau politique de l’ancien président de la République et lauréat du prix Nobel de la paix, Kim Dae-jung. Ce soir, il va se rallier l’électorat à Gwangju en soulignant l’esprit du soulèvement populaire pour la démocratisation du 18 mai.Son plus grand rival, le prétendant du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force d’opposition, s’est rendu de nouveau dans la région de Daegu et de Gyeongsang du Nord, le fief traditionnel du camp conservateur. Yoon Suk-yeol a appelé les habitants à exercer un vote sanction contre le gouvernement actuel.Au programme également de l’ex-procureur général : visite de la maison natale de l’ancien président controversé Park Chung-hee qui a gouverné le pays d’une main de fer tout en le poussant à réaliser un développement économique fulgurant. Et il mobilisera tout son camp à Daegu.Sim Sang-jung du Parti de la justice poursuit quant à elle sa deuxième journée dans la province de Gyeongsang du Sud. En visitant Pohang, elle a affiché la volonté d’amener Posco, le géant de la production d’acier basé dans cette ville, à rebondir comme une entreprise écologique, qui incarnera la nouvelle croissance.Enfin, Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, il s’est arrêté de sillonner le pays en signe de condoléances aux deux personnes décédées mardi dernier, probablement à cause d’une intoxication au monoxyde carbone, dans un autocar affrété pour sa campagne électorale. Aux funérailles de ces victimes, il s’est contenté de réaffirmer la volonté de surmonter toute adversité pour mettre en place l’alternance politique. Il devrait reprendre le chemin de sa campagne demain au plus tôt.