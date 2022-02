Un élève sud-coréen sur quatre estime qu’il n’est pas nécessaire de réunifier la péninsule

Photo : YONHAP News

Faudrait-il réunifier les deux Corées ? Cette question a été posée dans le cadre d’une enquête réalisée auprès de 72 524 écoliers, collégiens, lycéens et professeurs concernant l’enseignement sur la réunification de la péninsule en 2021 par le ministère de l’Education nationale et celui de la Réunification.Résultats : 61,2 % des sondés ont répondu qu’il serait nécessaire de réaliser la réunification, tandis que 25 % ont démenti un tel besoin, enregistrant ainsi pour une hausse comparé à l’année précédente (24,2 %).A la question des raisons pour lesquelles il faudrait réunifier les deux Corées, les personnes interrogées ont principalement argumenté le but de mettre fin à la menace de guerre avec 27,2 % des réponses. Pour 25,5 %, les deux peuples sont identiques et ils devraient être réunis en un même pays. Et enfin, le soulagement des douleurs des familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle par la guerre de Corée a été mentionné par 20,9 % des participants à l’enquête.Par ailleurs, plus d’une personne sur deux a considéré la Corée du Nord comme un partenaire de coopération. Et 27,1 % ont estimé qu’il faudrait se méfier du régime nord-coréen, soit une augmentation par rapport à l’an précédent, à savoir 24,2 %.Selon le sondage, 78,5 % des participants ont déjà assisté à un cours sur la réunification de la péninsule. Cela montre bien que les établissements scolaires continuent à assurer l’enseignement sur ce sujet, malgré les difficultés liées à crise du COVID-19.