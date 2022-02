L’application mobile d’auto-confinement sera supprimée pour les voyageurs venus de l’étranger

Photo : YONHAP News

Sur fond de flambée du variant Omicron, la Corée du Sud a revu son système de confinement. A cette occasion, la cellule de crise anti-COVID-19 a annoncé aujourd’hui que les autorités mettraient fin à la gestion basée sur l’application « Protection sanitaire pour l’auto-confinement », à compter de lundi. Il s’agit de l’application mobile que les voyageurs doivent obligatoirement installer sur leur smartphone lors de leur entrée en Corée du Sud.Les autorités sanitaires ont précisé que le nombre de nouveaux cas importés de contaminations au COVID-19 est en déclin constant tandis que le variant Omicron est devenu majoritaire dans le pays. Selon elles, il est nécessaire de réorienter les personnels chargés des cas étrangers vers la gestion de ceux d’origine locale. En effet, le nombre des contaminés supplémentaires est tombé à 941 par jour dans la deuxième semaine de ce mois-ci contre 2 276 dans celle de janvier dernier.Cependant, les organes compétents ont maintenu le même critère concernant le lieu de confinement pour ceux qui arrivent de l’étranger. Les sud-Coréens et les résidents étrangers de long séjour en Corée du Sud sont invités à effectuer l’auto-isolement à leur domicile, tandis que ceux de court séjour devront accomplir la quarantaine dans un des établissements dédiés à cette fin.Une autre nouveauté. Avant d'arriver au pays du Matin clair, il sera possible de recevoir un QR code sur la plateforme en ligne dite « Système Q-CODE », permettant d’enregistrer préalablement les informations sur le contrôle sanitaire. Pour les voyageurs munis de ce pictogramme, il ne sera pas nécessaire de déposer le questionnaire rempli sur leur état de santé et la déclaration de l’expertise médicale spéciale.Le système Q-CODE sera appliqué à partir de lundi jusqu’au 11 mars prochain, sur 48 lignes desservies par cinq compagnie aériennes. Il sera ensuite élargi à tous les vols.