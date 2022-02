Photo : YONHAP News

Les autorités météorologiques ont levé aujourd’hui tous les avertissements de vague de froid émis dans le pays. Malgré des températures encore très basses ce matin, le thermomètre s’est considérablement réchauffé. Des hausse comprises entre 10°C et 20°C par rapport à la matinée. Cet après-midi, le mercure était de 6°C à Séoul, de 9°C à Daegu et Daejeon et de 10°C sur l'île méridionale de Jeju.Le ciel s’est couvert au fil de la journée. Il devrait l’être encore demain. Des averses et de la neige sont également attendues sur le littoral sud. Le soleil fera son retour dimanche après-midi. Du côté des températures, elles se refroidiront tout au long du weekend.