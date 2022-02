Patinage de vitesse : deux sud-Coréens sur le podium de la mass start

Photo : YONHAP News

À la veille de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, deux patineurs sud-coréens ont démontré toute leur classe en montant ensemble sur le podium de la mass start, qui s’est déroulée cet après-midi à l’Anneau national de patinage de vitesse de la capitale chinoise.Chung Jae-won et Lee Seung-hoon ont remporté respectivement l’argent et le bronze au départ groupé hommes en patinage de vitesse. Chung, âgé seulement de 20 ans, a réalisé la seconde meilleure performance en marquant 40 points de sprint au terme des 16 tours de la course. Lee, médaillé d’or quatre ans plus tôt à PyeongChang, est arrivé troisième avec 20 points de sprint. Il devient ainsi le sud-Coréen le plus titré aux JO d’hiver : deux médailles d’or, trois d’argent et une de bronze. Le Belge Bart Swings est sacré champion olympique (63 points de sprint).Dans l’épreuve féminine de cette même discipline, Kim Bo-reum s’est classée à la 5e position.Avec ces deux nouvelles récompenses, la Corée du Sud comptabilise deux médailles, cinq d’argent et deux de bronze et préserve ainsi sa 14e place au palmarès. Le classement est toujours dominé par la Norvège, suivie de l’Allemagne et des Etats-Unis.