Ahn Cheol-soo revient sur sa proposition de candidature commune avec Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le prétendant du Parti du peuple à la présidentielle, Ahn Cheol-soo, a retiré sa proposition d’alliance avec Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP), une semaine après l’avoir adressée. Dans une conférence de presse organisée d’urgence hier, il a affirmé souhaiter mettre un terme à la perte de temps et qu’il suivrait désormais son propre chemin. Et de s’excuser auprès des citoyens qui se sont sentis confus par sa démarche.Le fondateur de la société informatique AhnLab a d’ailleurs rejeté sur Yoon la responsabilité de sa décision. Selon lui, l'ex-procureur général ne lui a pas donné de réponse sérieuse, et s’est moqué de sa sincérité en laissant circuler des rumeurs, notamment sur sa démission à condition que le PPP le soutienne lors de la prochaine élection du gouverneur de Gyeonggi. Et d’ajouter que son adversaire l’a récemment appelé, mais qu’aucune discussion n’avait eu lieu sur leur coalition.La première force de l'opposition se déclare déconcertée devant ce changement du cap inattendu d'Ahn, d’autant que les responsables restent en communication sur ce sujet. Le porte-parole de son comité de campagne a tout de même indiqué que l’opportunité d'une union était toujours ouverte. Pour rappel, le prétendant du Parti du peuple a proposé de déterminer le candidat unique via un sondage d'opinion, mais le PPP s'y est opposé en raison du risque de la manipulation du résultat par les détracteurs.Yoon, de son côté, a affirmé comprendre le choix d'Ahn basé sur la loyauté pour son parti, et a lui proposé de s’efforcer ensemble de réaliser l’alternance politique.Quant au parti au pouvoir, son chef Song Young-gil a déclaré que le Minjoo était prêt à former un gouvernement uni en acceptant les opinions d'Ahn.