COVID-19 : le nombre cumulé de cas confirmés dépasse les 2 millions, l’approvisionnement de kits d’autotest se stabilise

Photo : YONHAP News

Au cours de cette semaine, 21 millions de kits d’autotest seront disponibles dans 75 000 superettes ouvertes 24h sur 24 et pharmacies sur l’ensemble de la Corée du Sud. L'Administration des aliments et des médicaments a rehaussé la production de 10 millions par rapport au plan initial pour stabiliser l’approvisionnement face à la propagation du variant Omicron.Ces dernières 24 heures, 95 362 nouvelles infections ont été enregistrées. Le chiffre repasse sous les 100 000 pour la première fois depuis quatre jours. Sans doute en raison du weekend où les tests se font moins. Le nombre cumulé de cas confirmés a franchi le seuil des 2 millions, à savoir deux ans et un mois après le début de la pandémie dans le pays du Matin clair. Pour rappel, il a dépassé le million le 6 février dernier et il n’a fallu seulement 15 jours pour que celui-ci double.Malgré la flambée du virus, les autorités sanitaires sont rassurées concernant la disponibilité médicale grâce au taux de vaccination élevé et à l’aménagement du système adapté au nouveau variant.Le nombre de patients en réanimation s'est accru de 41 pour s'élever à 480, tandis que celui de décès a progressé de 45. Le taux d’occupation de lit s’est établi à 33 % la semaine dernière.A la suite de la révision des mesures de distanciation sociale, le couvre-feu des restaurants, des cafés et des salles de sport est prolongé jusqu’à 22h, contre 21h. Le nouveau dispositif sera appliqué jusqu’au 13 mars prochain. Un autre changement : fin de l’enregistrement des données des visiteurs dans le but du traçage des personnes infectées. Il reste tout de même obligatoire de présenter le passe sanitaire à l’entrée des infrastructures publiques.Par ailleurs, à compter d’aujourd’hui, les majeurs qui n’ont pas encore entamé leur schéma vaccinal peuvent réserver l’administration du sérum Novavax. En parallèle, la prescription de Paxlovid, la pilule anti-COVID du laboratoire Pfizer, est élargie aux habitants âgés de plus de 40 ans souffrants d’une affection sous-jacente.