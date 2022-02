Clôture des JO d’hiver : Moon Jae-in félicite tous les guerriers de Taegeuk

Photo : YONHAP News

Les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 se sont achevés dimanche après plus de deux semaines de compétitions riches en suspens, en chutes et surtout en émotions. Le président de la République a félicité, sur ses réseaux sociaux, les athlètes sud-coréens d'avoir fait de leur mieux à chaque instant. En les qualifiant tous de « gagnants », il s’est dit très fier des guerriers de Taegeuk.L’heure de faire le bilan de la 24e édition des Olympiades d’hiver, qui s’est tenue sous le COVID-19 et le boycott diplomatique de nombreux pays dont les Etats-Unis, est donc arrivée. Quelque 2 900 athlètes venus de 91 nations se sont disputés, entre autres, les 109 médailles d’or dans 15 disciplines. Quatre ans après la moisson de cinq breloques en or à Pyeongchang, le pays du Matin clair prévoyait de rentrer cette fois-ci avec une ou deux du même métal et figurer parmi le top 15 du classement général. L’objectif de la délégation sud-coréenne est accompli, puisqu’avec deux médailles d’or, cinq d’argent et deux de bronze, ils se retrouvent à la 14e position. C’est la Norvège qui occupe le trône.La Corée du Sud a réussi à tirer son épingle du jeu en patinage de vitesse sur piste courte. En effet, c’est dans cette discipline que les sud-Coréens ont ramassé le plus de médailles, dont deux en or, par Hwang Dae-heon et Choi Min-jeong. Par ailleurs, toutes les récompenses ont été obtenues dans des sports de glace. Mais tout n’a pas été facile. Au début des compétitions, des décisions jugées « partiales » ont biaisé les résultats lors des demi-finales du 1 000 m messieurs au programme des épreuves de short-track et le pays du Matin clair avait alors souhaité saisir le Tribunal arbitral du sport afin de contester l’arbitrage en faveur des athlètes du pays hôte. Mais il est finalement revenu sur cette décision.Une autre polémique a été soulevée lors de cet événement sportif international : l’apparition d’une jeune femme habillée en hanbok, le costume traditionnel coréen, lors de la cérémonie d’ouverture du 4 février pour représenter l’un des 56 groupes ethniques de la Chine. Cette initiative de Pékin a été interprétée comme une tentative d’appropriation de la culture de la Corée.La cérémonie de clôture s’est donc déroulée hier soir au Stade national. A la fin du grand spectacle visuel et sonore de 100 minutes, le drapeau olympique a été transmis aux maires des villes italiennes de Milan et Cortina d'Ampezzo, les prochains hôtes des JO d'hiver. Après 1956 et 2006, l’Italie accueillera pour la troisième fois ce grand rendez-vous sportif planétaire sous la devise « Dualité, Ensemble ».