Crise ukrainienne : la Cheongwadae passe en revue l’opération d’évacuation des ressortissants sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le bureau présidentiel a tenu, hier, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale (NSC) pour discuter de la crise ukrainienne et de la situation dans la péninsule coréenne.Au cours de l’assise, présidée par le conseiller à la sécurité nationale Suh Hoon, les participants ont analysé les récents mouvements militaires à la frontière russo-ukrainienne, la posture diplomatique des États-Unis, de la Russie et de l'Union européenne ainsi que les répercussions économiques potentielles de cette instabilité. Ils ont également passé en revue les mesures visant à assurer la sécurité des ressortissants et des entreprises sud-coréens en Ukraine.Pour rappel, l'exécutif sud-coréen avait déclenché, le 13 février dernier, le niveau maximal de l’alerte voyage, soit une interdiction de voyage dans toutes les régions de ce pays d’Europe, en soutenant ses citoyens à évacuer au plus vite.De plus, après les tirs d’artilleries échangés entre les séparatistes pro-russes et les forces armées du gouvernement ukrainien dans la région de Donbass, la mission diplomatique sur place a renouvelé son appel auprès des expatriés à quitter le pays.Dans ce contexte, le nombre de sud-coréens présents en Ukraine est en baisse. 68 y restent toujours et environ 40 d’entre eux se déclarent prêts à rentrer chez eux.