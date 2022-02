Le chef de la diplomatie se rend au forum de l'UE sur la coopération indopacifique

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères s’envole aujourd’hui pour Paris, afin d'assister à un forum ministériel sur la coopération indopacifique, prévu demain dans la capitale française.Chung Eui-yong abordera notamment les questions relatives à la péninsule coréenne et aux moyens de renforcer la collaboration avec les autres nations de la région.La conférence, accueillie par la France, présidente du Conseil de l'Union européenne, rassemblera 57 pays de la région indopacifique. Outre les questions régionales, les participants devraient échanger sur une éventuelle invasion russe en Ukraine.En marge de ce rassemblement, Chung doit rencontrer la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay. La réunion portera probablement sur les efforts déployés par le Japon pour l’inscription de sa mine controversée de Sado au patrimoine mondial de cette organisation onusienne.Le chef de la diplomatie sud-coréenne aura également des entretiens bilatéraux avec la Suède, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et l'Inde mardi et mercredi.