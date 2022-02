Les candidats s’affrontent ce soir lors du premier débat télévisé officiel de la NEC

Photo : YONHAP News

Les quatre principaux prétendants à l’élection présidentielle confronteront leurs idées ce soir à 20h. Lee Jae-myung du Minjoo, Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Sim Sang-jung du Parti de la justice ainsi que Ahn Cheol-soo du Parti du peuple y prendront part.Il s’agit du troisième débat télévisé qui les réunit et du premier organisé par la Commission électorale nationale (NEC) depuis le début de la campagne officielle. Le grand thème de ces échanges sera l’économie. La politique et la société s'inviteront ensuite dans leurs prochains débats respectivement le 25 février et le 2 mars.Le week-end dernier, Lee Jae-myung a visité la province de Gyeonggi, et a déclaré qu’en cas d’élection, il suspendrait les mesures de prévention excessives contre la pandémie et prolongerait le couvre-feu pour les personnes ayant accompli le schéma vaccinal.Yoon Suk-yeol, quant à lui, a souligné, sur ses réseaux sociaux, l’importance de se préparer à la provocation de la Corée du Nord pendant que les Etats-Unis sont occupés par la crise ukrainienne.Sim Sang-jung a plaidé pour le soutien des femmes dans son discours donné près de la station Gangnam à Séoul. Enfin, Ahn Cheol-soo, qui vient de renoncer à l’idée de former un front commun avec Yoon, s’est rendu à Hongdae, quartier animé de la capitale pour proposer l’alternative aux candidats des grands partis.