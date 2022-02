Beyond Parallel et 38 North : le réacteur de 5 MW du site de Yongbyon est en fonction

Photo : KBS News

Le réacteur nucléaire nord-coréen de 5 mégawatts du complexe de Yongbyon semble toujours être en service.C’est du moins ce qu’ont analysé deux sites spécialisés dans le suivi du pays communiste, Beyond Parallel et 38 North, diffusant des images satellites récentes mettant en évidence la fonte des neiges aux abords des installations.Beyond Parallel, géré par le Center for Strategic and International Studies (CSIS) basé à Washington, a indiqué que des clichés infrarouges thermiques captés le 27 janvier et le 4 février ont confirmé l'évacuation d'eau chaude du réacteur, laissant penser que ce dernier et son système de refroidissement fonctionnent.De son côté, 38 North, a avancé une analyse similaire via les images satellite du 1er février, qui a détecté une fonte des neiges sur le toit sud du bâtiment de la centrale et des infrastructures de soutien voisines.Pour rappel, le Nord retraitait auparavant, sur ce site, les barres de combustible usé pour le recycler en plutonium de qualité militaire.