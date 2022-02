Le pouvoir et l'opposition tentent d'approuver la rallonge budgétaire

Photo : YONHAP News

La majorité et l’opposition sont convenues d’adopter le projet d’additif au budget ce soir. Yun Ho-jung, le chef du groupe parlementaire du Minjoo, le parti au pouvoir, l’a fait savoir ce matin après une réunion avec son homologue du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition.Cette proposition vise à verser 3 millions de wons, soit 2 200 euros, à chaque petit commerçant frappé par le COVID-19. Le montant total s'élève à plus de 17 000 milliards de wons, soit 12,5 milliards d’euros, et les travailleurs indépendants et les chauffeurs de taxi en seront eux aussi bénéficiaires.Dans cette optique, les deux camps tenteront de trouver un terrain d’entente cet après-midi pour l’entériner ensuite en session plénière qui s'ouvrira à 18h.Le Minjoo a convoqué samedi dernier la commission spéciale du budget et des comptes, et a approuvé unilatéralement le plan initial du gouvernement. Le PPP qui a boycotté la séance a dénoncé que ce processus n’était pas valable. Toutefois, étant donné que la multiplication de l’assistance aux classes précaires fait partie de la campagne électorale de son candidat à la présidentielle, le parti conservateur a fini par changer son fusil d’épaule.