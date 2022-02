Tomás Ojea Quintana visite la région frontalière intercoréenne pour la première fois

Photo : YONHAP News

En voyage à Séoul, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord s’est rendu samedi dernier à Cheorwon, un district limitrophe de la ligne de démarcation. Il s’agit de sa première visite au-delà de la ligne de contrôle civil (CCL).Tomás Ojea Quintana a tendu l’oreille aux habitants vivant dans des zones proches de la frontière intercoréenne, Cherwon, Yeoncheon, Paju, Gimpo et l'île de Ganghwa.Selon leurs témoignages, les tracts envoyés par des réfugiés nord-coréens s’embouchent dans la mer, créant ainsi des déchets maritimes, et causent la peur d’un éclatement de la guerre. Des actes qui portent également atteinte à leurs intérêts. Le rapporteur spécial a ainsi rappelé deux conditions pour restreindre la liberté d’expression, stipulée dans la déclaration universelle des droits de l’Homme : lorsque la sécurité nationale est menacée et qu’un tiers en est impacté.Quintana a ajouté que les nord-Coréens sont privés de liberté d’expression et d’accès aux informations tout en doutant que les flyers ne servent réellement de sources d’information extérieures pour eux.Le représentant onusien a également observé la ligne de démarcation et la zone démilitarisée (DMZ), séparant les deux Corée. Après son retour à Séoul, dans l'après-midi, il a rencontré trois anciens prisonniers de guerre de Corée. Ces derniers lui ont demandé de détailler leur histoire dans son rapport qui sera déposé au Conseil des droits de l’Homme de l’Onu.Sa septième visite en Corée du Sud prendra fin le 23 février, avant la fin de son mandat de six ans en août 2022.