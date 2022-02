Saingeom, le sabre cérémonial de Joseon, renaît à l’occasion de l’année du Tigre

Photo : YONHAP News

Saingeom était un sabre cérémonial utilisé par la cour de la dynastie de Joseon (1392-1910) pour conjurer les mauvais esprits. Comme son nom l’indique, cette arme a été fabriquée à un moment où l’année, le mois, le jour et enfin l’heure sont tous placés sous le signe du Tigre selon le zodiaque oriental. A l’occasion de la nouvelle année du Tigre qui a justement débuté le 1er février dernier, sa restauration s’est déroulée.Selon le directeur de la culture de la ville de Mungyeong, Um Won-sik, ce sabre a pour mission de préserver des énergies fastes et le bien-être de la famille royale tout en supprimant ce qui est néfaste. Il s’agit donc plutôt d’un sabre cérémonial et protocolaire qu’une arme de guerre.D’après la tradition, sa fabrication n’est possible que lors de l’année du Tigre, à savoir qu’une fois tous les douze ans, compte tenu des 12 signes d’animaux du zodiaque asiatique. Le procédé le plus important consiste à tremper le sabre dans le feu, entre 3h et 5h du matin, période correspondante aux horaires de ce félin.L’artisan, qui a mis toute son âme pour la confection du sabre, n’a pas caché sa fierté d’avoir œuvré pour la transmission de la tradition de la nation. Lee Sang-seon, qui dirige le centre de recherche des sabres royaux de Goryo, a forgé trois fois cette arme ces 36 dernières années et considère cet exploit comme un grand bonheur de sa vie.Le saingeom, restauré au bout de 12 ans, véhicule le souhait de protéger les sud-Coréens du malheur et des ondes négatives grâce à l’énergie vigoureuse du tigre.