Les GI’s stationnés en Corée du Sud bénéficient d’hélicoptères Apache de nouveau type

Les hélicoptères d'attaque Apache dernier cri sont déployés auprès des GI’s stationnés en Corée du Sud. D'après la 2e brigade d'aviation de combat des Etats-Unis, le camp Humphreys à Pyeongtaek est désormais doté du modèle « AH-64E v6 ». Et cet appareil dépasse de loin sa dernière génération en matière de létalité, de capacité de survie, de performance et de maniabilité.En janvier, la Voix de l'Amérique (VOA) a rapporté que le bureau chargé du projet dédié du Pentagone prévoyait de livrer 24 aéronefs de ce type d’ici fin février. Selon la radio américaine, c’est la première fois que ce nouvel engin est mis à la disposition en dehors du continent américain. Mesurant 14,63 m de large et 4,64 m de haut et pesant 10,1 tonnes, il dispose d’une vitesse maximale de 365 km/h et est capable de couvrir un rayon de 480 km. Une autre nouveauté : le système cognitif d'aide à la décision (CDAS) qui assiste le jugement des pilotes est introduit.Ce déploiement fait suite à l'examen de posture mondiale (GPR) de Washington dont le résultat a été publié en fin d’année dernière. Le département américain de la Défense a projeté d’installer de manière permanente les sièges d'une unité d'hélicoptères d'attaque Apache et d'une division d'artillerie en Corée du Sud. Cette décision aurait pour but de développer la capacité d’attaque contre les chars et les navires d’intrusion nord-coréens ainsi que de faire barrage à Pékin.