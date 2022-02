Photo : YONHAP News

Le coût de l’essence à Séoul a grimpé à 1 801,4 wons le litre, soit 1,33 euro aujourd’hui. Il s’agit d’une hausse de 4,58 wons soit 0,003 centime d’euro de plus qu'hier. Le chiffre n’a jamais franchi le seuil des 1 800 wons depuis le 12 novembre dernier, période à laquelle le gouvernement avait baissé les taxes sur les carburants face à la montée des cours. La capitale propose désormais le prix le plus élevé dans le pays.Le tarif national moyen s’élève à 1 735,2 wons, l’équivalent de 1,28 euro. Cette flambée est attribuable à celle du montant international causée notamment par la menace grandissante d'une invasion russe en Ukraine.Face à cette incertitude du marché et à l’affaiblissement du won face au dollar, certains craignent que la mesure de la réduction d’impôt ne fasse plus effet.