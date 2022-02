BTS va donner un concert à Séoul devant 15 000 spectateurs

Photo : YONHAP News

Le concert du boys band sud-coréen BTS se déroulera le mois prochain au complexe sportif de Jamsil à Séoul devant 15 000 spectateurs pour chaque séance. Il s’agit du plus grand nombre autorisé par le ministère de la Culture depuis le début de la pandémie de COVID-19.« Permission To Dance On Stage – Seoul » réunira donc en tout 45 000 membres de « Army », les fans du groupe masculin pendant trois jours, les 10, 12 et 13 mars. Il s’agira de leur première prestation en présentiel dans la capitale sud-coréenne depuis deux ans et demi. La performance du premier et dernier jour sera diffusée en direct en ligne, tandis que celle de la deuxième séance sera projetée dans les salles de cinéma aux quatre coins du monde.Selon les données du ministère, depuis septembre dernier jusqu’au 16 février, l’ouverture de 149 concerts a été approuvée, mais le nombre de leurs spectateurs représentait au maximum un tiers de celui de la manifestation de BTS. Pour cause : la reprise des représentations ayant débuté en novembre, au début de l’hiver, ces événements se sont tenus dans un lieu clos alors que celui du septuor dirigé par RM est prévu en plein air.Les Bangtan Boys peuvent donc faire remplir jusqu’à la moitié des sièges disponibles. Avec 15 000 personnes, le taux d’occupation est actuellement de 23 %. Le service gouvernemental a d’ailleurs imposé que les personnels du contrôle sanitaire pèsent 5 % des individus qui seront présents dans le stade.