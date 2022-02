L’exécutif lance des mesures de prévention contre la peste porcine

Photo : YONHAP News

Face à la propagation de la peste porcine (PPA), le gouvernement a mis en œuvre des mesures de prévention d’urgence. Les sangliers sauvages infectés ont été détectés jusque dans la province de Gyeongsang du Nord en passant par celle de Gyeonggi, de Gangwon et de Chungcheong du Nord.Selon le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, quelque 2 100 cas ont été recensés dans 27 villes, et l’épidémie se répand vers le Sud. L’exécutif a appelé les fermes de porc à rester vigilants d’autant que le risque de contamination augmenterait dès le mois prochain avec la reprise de l’exploitation agricole et la fréquentation des randonneurs.Le mois dernier, le ministère a lancé un avis de danger à Boeun et à Sangju dans le centre du pays ainsi qu’à Uljin sur le littoral est, et a renforcé l’examen et la stérilisation des structures d’élevage et des véhicules concernés. Afin de juguler l’épizootie, le ministère prévoit de consacrer plus d’efforts pour localiser les dépouilles des sangliers et installer des filets de blocage en collaboration avec celui de l’Environnement. Il incite toutes les fermes à s’équiper des installations de prévention, telles que les clôtures, d’ici avril. Pour cela, un budget de 14,4 milliards de wons, soit 10,6 millions d’euros sera versé.A propos de la grippe aviaire, 44 cas d’infections ont été identifiés cet hiver, soit une baisse de 56 % sur un an. Le virus s’est récemment calmé après avoir circulé dans les régions de la mer Jaune qui sépare les deux Corées et la Chine en profitant de la vague de froid du mois dernier qui a entravé la désinfection. Le gouvernement envisage tout de même de maintenir le dispositif actuel en attendant le départ des oiseaux migrateurs vers le Nord.