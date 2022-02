Photo : YONHAP News

Le temps a été très capricieux aujourd’hui. Nuageux ou ensoleillé, il a même été neigeux dans la région métropolitaine. En effet, ce matin, des bourrasques de vent, mêlées à de la neige ont frappé la capitale sud-coréenne. Le Sud-est, ainsi que certaines régions est ont été baignées de soleil. Le reste de la péninsule était recouvert d’un voile blanc.Les températures étaient encore froides dans la matinée : -7°C dans le centre du pays, à Daejeon, -6°C à Séoul ou encore -4°C à Busan, entre autres. Le mercure a ensuite entamé une remontée aux alentours de 5°C dans les régions de Nord et a oscillé entre 6°C et 9°C au Sud.Par ailleurs, cet après-midi, le ciel était couvert, à l’exception de la première ville du pays et des régions limitrophes de la frontière intercoréenne.